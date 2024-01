Mertingen

Unerwarteter Geldsegen: Mertingen bekommt deutlich mehr Gewerbesteuer

Plus Mertingen bekommt fast doppelt soviel Gewerbesteuer wie geplant. Kämmerer Jörg Baumgärtner freut sich über das üppige Finanzpolster.

Zum Ende vieler Jahre hat Mertingens Kämmerer Jörg Baumgärtner oft gute Nachrichten gehabt. Aber diesmal konnte er die Zahlen erst glauben, als er noch einmal nachgerechnet hat - denn Mertingen geht so gut gebettet wie nie zuvor in ein neues Jahr. Die Gewerbesteuer, das belegen die Zahlen aus der Kämmerei, ist nämlich üppig gesprudelt. Mit Einnahmen in Höhe von 4,3 Millionen Euro hatte man kalkuliert, nun liegen sie mit mehr als 8,3 Millionen Euro deutlich über dem Ansatz.

„Das gibt uns Spielräume für das neue Jahr“, meinte denn auch Bürgermeister Veit Meggle angesichts der Rekordzahlen. In fast allen Bereichen, so berichtete der Kämmerer dem Gemeinderat, habe man mehr erwirtschaftet als prognostiziert. Die Gewerbesteuer schnelle regelrecht nach oben. „Aber so wird es nicht weiter gehen.“ Er habe bereits Signale aus den großen Betrieben, dass die Konjunktur nicht mehr so laufe, entsprechend geringere Steuerzahlungen zu leisten seien. Die Unsicherheiten aufgrund der Energiekosten, der Inflation sowie der Konjunktur seien nach wie vor vorhanden.

