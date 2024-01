Wärmenetz in Mertingen wird erweitert

Plus Im Mertinger Gemeinderat wird der Beteiligungsbericht 2022 für die ProTherm Mertingen vorgelegt.

Es ist ein Unternehmen, das sich mehrheitlich in öffentlicher Hand befindet: Das ist die ProTherm Mertingen GmbH. Entstanden ist das Konstrukt in dem Bemühen um mehr Eigenständigkeit bei der Energieversorgung. ProTherm, von der Gemeinde und dem Unternehmen GP Joule gegründet, soll den Ausbau des Wärmenetzwerks managen. Man sei relativ weit, sagt Jörg Baumgärtner, Geschäftsführer des Unternehmens und gleichzeitig Mertingens Kämmerer.

Im Gemeinderat legte er nun den Beteiligungsbericht für 2022 vor. Er ist Grundlage für Bürgermeister Veit Meggle für seine Haltung bei der Gesellschafterversammlung. Erstmals seit der Gründung des Unternehmens 2016 vermeldete der Geschäftsführer keinen Jahresfehlbetrag: Er lag ein Jahr zuvor bei knapp 200.000 Euro. Nun erwirtschaftete man einen Überschuss von knapp 189.000 Euro. Baumgärtner bezifferte gleichzeitig die Bilanzsumme auf 9,5 Millionen Euro.