Mertingen

vor 32 Min.

Wasser-Grundgebühr steigt in Mertingen an

Der Wasserpreis in Mertingen steigt moderat an.

Plus Nach vier Jahren müssen die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr bezahlen. Die Gebühren seien aber im Vergleich nach wie vor niedrig, sagt Bürgermeister Meggle.

Von Helmut Bissinger

Der Wasserpreis in Mertingen bleibt einigermaßen stabil, aber die Grundgebühr hat der Gemeinderat kräftig angehoben. „Dennoch bleibt alles noch recht moderat“, erklärte Bürgermeister Veit Meggle, nachdem der Gemeinderat die Gebühren nach vier Jahren erstmals wieder angehoben hatte. Kämmerer Jörg Baumgärtner zeigte sich zufrieden, dass das Defizit von mehr als einer halben Million Euro, das vor vier Jahren in den Büchern stand, ausgeglichen werden konnte. Mehr noch: Man erwirtschaftete einen Überschuss von 44.000 Euro.

Bürgermeister Meggle wie auch sein Kämmerer verwiesen darauf, dass die Gebühren fürs Wasser in Mertingen im Vergleich zu Nachbarkommunen nach wie vor niedrig seien. Sie verwiesen auf den Großabnehmer Zott. Die Molkerei ist dafür verantwortlich, dass der Gesamt-Wasserverbrauch in Mertingen enorm hoch ist. Der Kämmerer rechnet für die nächsten Jahre mit einem durchaus höheren Verbrauch. Das sei ganz normal, wenn man die Zuzüge in die Gemeinde registriert. Bislang kostete der Kubikmeter Wasser in Mertingen 64 Cent. Dieser Preis erhöht sich auf 0,65 Euro. Er wird, so die Versicherung im Gemeinderat, in den nächsten vier Jahren stabil bleiben.

