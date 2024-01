Zwei besondere Raser auf der DON 28 unterwegs

Ein 66-Jähriger fuhr 133 Stundenkilometer statt der erlaubten 80. Doch er war nicht der Schnellste. Ein 22-Jähriger drückte das Gaspedal noch tiefer durch.

Beamte der Polizei Rain stellten am Sonntag auf der Kreisstraße DON 28 zwischen Mertingen und Auchsesheim zwei besonders auffällige Raser fest. Bei ihren Geschwindigkeitsmessungen zwischen 14.20 und 15.50 Uhr wurden insgesamt sieben Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Zwei von ihnen lagen deutlich über den erlaubten 80 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit, die auf diesem Streckenabschnitt außerhalb geschlossener Ortschaften 80 beträgt. Um 15 Uhr war ein 66-Jähriger Bäumenheimer in Fahrtrichtung Auchsesheim zu flott unterwegs. Die gemessene Geschwindigkeit betrug 133 km/h, die festgestellte Geschwindigkeit nach Toleranzabzug betrug 128 km/h. Dies hat ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und ein Bußgeld in Höhe von 640 Euro zur Folge. Damit landete der Bäumenheimer aber nur auf Platz zwei. Denn gegen 15.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mertinger noch schneller. In seinem Fall betrug die gemessene Geschwindigkeit sage und schreibe 167 Stundenkilometer - nach Toleranzabzug 161 Stundenkilometer - und somit mehr als das Doppelte dessen, was erlaubt ist. Auf den Mertinger kommen nun ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro zu. Die restlichen fünf gemessenen Autofahrer kamen mit Verwarnungsgeldern davon. (AZ)