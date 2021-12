Aus für Tempo 30: Adlerstraße in Monheim wird verkehrsberuhigt

Plus Keine Tempo-30-Zone mehr: Nach der Sanierung wird die Monheimer Adlerstraße ein verkehrsberuhigter Bereich. Die CSU ist allerdings anderer Ansicht.

Der Lerchenweg und die Adlerstraße in Monheim werden kommendes Jahr umfassend saniert und teilweise umgestaltet. Nach der ersten Präsentation von Karl-Heinz Hasselmeier vom beauftragten Ingenieurbüro Messingschlager & Hasselmeier (Treuchtlingen) in der vergangenen Stadtratssitzung habe sich inzwischen auch der Bauausschuss die Situation noch einmal vor Ort angeschaut, berichtete Bürgermeister Günther Pfefferer nun im Gremium. Planer Hasselmeier habe im Anschluss noch einige kleinere Änderungen vorgenommen. Während der Lerchenweg kaum noch für Diskussionen sorgte, geht es laut dem Rathauschef bei der Adlerstraße um eine grundsätzliche Entscheidung: Tempo 30 oder verkehrsberuhigter Bereich?