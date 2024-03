Auto überschlägt sich bei Monheim: Fahrerin nur leicht verletzt

Zwischen Warching und Monheim kommt es am Montag zu einem Unfall mit hohem Schaden und einer Verletzten.

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am frühen Montagmorgen auf der Staatsstraße 2214 zwischen Warching und Monheim. Eine 20-jährige Autofahrerin verlor aus laut Polizei noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab, stürzte etwa zwei Meter die Böschung hinab und überschlug sich. Glück im Unglück: Die Fahrerin erlitt nur leichte Verletzungen. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die 20-Jährige wurde in die Donau-Ries-Klinik gebracht, wo ihre Verletzungen an Kopf und Nacken sich als nicht schwer herausstellten. (AZ)