Autofahrerin missachtet Vorfahrt und stößt mit anderem Pkw zusammen

An der Anschlussstelle Monheim-Süd hat es gekracht. verletzt wurde niemand.

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Samstagmittag gegen 11 Uhr auf der B 2 an der Anschlussstelle Monheim-Süd. Laut Beschreibung der Polizei Donauwörth war eine 35-jährige Autofahrerin dort um diese Zeit unterwegs. Sie wollte sich auf die B 2 einfädeln und hatte die Vorfahrt zu beachten. Ein 43-Jähriger näherte sich mit seinem Wagen auf der B2 in Fahrtrichtung Norden. Beim Einfahren schätzte die Unfallverursacherin jedoch die Entfernung zum herannahenden Vorfahrtsberechtigten falsch ein und fuhr mit ihrer Fahrzeugfront gegen die hintere Seite seines Fahrzeugs. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ein. (AZ)