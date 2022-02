Betrunkene prallt gegen Verkehrsinsel und flüchtet - kommt aber nicht weit

Eine 33-Jährige übersieht in Monheim einen Kreisverkehr, fährt mit ihrem Auto dagegen und dann davon. Nach zwei Kilometern gibt der Wagen allerdings den Geist auf.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Monheim in Richtung Wemding unterwegs. Am Ortsausgang Monheim übersah sie einen Kreisverkehr und fuhr mit ihrem Fahrzeug darüber. Dabei beschädigte sie unter anderem ein Verkehrszeichen und verlor beim Aufprall auf die Verkehrsinsel diverse Teile ihres Autos.

Unfallflucht in Monheim: Polizei schätzt Schaden auf 15.000 Euro

Wie die Polizei mitteilt, setzte die Frau ihre Fahrt allerdings dann noch etwa zwei Kilometer fort, bis kurz vor der Abzweigung nach Otting. Danach streikte ihr Wagen, der durch den Unfall deutlich ramponiert war. Daraufhin wählte die Frau den Notruf. An der Unfallstelle rochen die aufnehmenden Polizeibeamten eine deutliche Alkoholfahne bei der Frau. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Bei der 33-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zur Verkehrssicherung waren unter anderem auch 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wemding vor Ort. (AZ)