Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall im Kreisverkehr

Nahe Monheim verunglückt in der Nacht auf Sonntag ein Auto mit vier Insassen. Der Fahrer ist stark betrunken.

Ein offenbar stark betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag im Kreisverkehr westlich von Monheim einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei kam der 22-Jährige, der mit drei Begleitern unterwegs war, gegen 3.50 Uhr auf der Staatsstraße von Wemding her. Im Kreisel schlitterte der Pkw in den Straßengraben.

Gründe dafür dürften nach ersten Erkenntnissen ein Streitgespräch unter den Fahrzeuginsassen, Aquaplaning und die erhebliche Alkoholisierung des jungen Mannes gewesen sein. Bei dem Unfall lösten beide Airbags des Wagens aus. Die Stoßstange am Heck wurde komplett abgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ein Alkoholtest bringt bei dem Fahrer ein Ergebnis von fast zwei Promille

Da die Polizisten vor Ort bemerkten, dass der Fahrer eine "Fahne" hatte, baten sie ihn zum Alkoholtest. Ergebnis: fast zwei Promille. Eine Blutentnahme und eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs waren die Folgen. Den Führerschein des 22-Jährigen stellten die Beamten gleich sicher. (AZ)