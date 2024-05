Monheim

vor 34 Min.

Firma Bühler Motor will in Monheim neu durchstarten

Plus Der Automobilzulieferer Bühler Motor ist in Monheim geschrumpft, möchte aber jetzt neue Maschinen und Produktionslinien installieren. Geschäftsführer erläutert die Situation.

Von Wolfgang Widemann

Die Firma Bühler Motor, deren Kerngeschäft das Liefern von Bauteilen für die Automobilindustrie ist, hat schwierige Jahre hinter sich. Das bekam auch der Standort Monheim zu spüren. Dort hat sich die Zahl der Beschäftigten beinahe halbiert. Inzwischen hoffen die Verantwortlichen, die Talsohle durchschritten zu haben. Bei einem Besuch von CSU-Politikern in der Fabrik gewährte Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter Mark Furtwängler einige Einblicke in die schwierige Marktlage und die Situation des Unternehmens. Zudem kündigte er größere Investitionen an.

Die vergangenen fünf Jahre waren laut Furtwängler für Bühler Motor eine echte Herausforderung. Zwar habe das mit Hauptsitz in Nürnberg ansässige Familienunternehmen, das Mark Furtwängler seit 2019 in sechster Generation führt, in den vergangenen fast 170 Jahren "Erfahrungen gesammelt, wie man mit Krisen umgeht", jedoch: "So eine Veränderung gab es in den vergangenen Jahrzehnten nicht." Der Manager nannte die Corona-Pandemie, die Energiewende und den Krieg in der Ukraine als Schlagworte.

