Monheim

18:10 Uhr

Itziger Abwasser wird nach Monheim entsorgt

Das Abwasser aus Itzing soll in der modernen Kläranlage in Monheim aufbereitet werden.

Plus Mit der Entscheidung des Stadtrats verspricht man sich ökologische und finanzielle Vorteile. Wie es nach diesem Grundsatzbeschluss weitergeht.

Von Thomas Unflath

Das Abwasser aus dem Monheimer Ortsteil Itzing soll zukünftig in die Membrankläranlage in die Kernstadt gepumpt werden. Dies haben die Mitglieder des Stadtrats in der vergangenen Sitzung einstimmig beschlossen. Damit entschied sich das Gremium für die offensichtlich umweltfreundlichere wie auch kostengünstigere Variante.

Bürgermeister Günther Pfefferer ( CSU) informierte, dass kürzlich im Bauausschuss die Ergebnisse einer möglichen Sanierung der Itzinger Kläranlage vorgestellt wurden. Diese Untersuchung hatte das Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Abwassertechnik, Dr. Resch & Partner, aus Weißenburg vorgenommen. Dabei rückten zwei Varianten ins Blickfeld: Die Auflassung der Kläranlage Itzing und stattdessen ein Anschluss an die Pilotkläranlage Monheim – oder eine Sanierung der bestehenden Kläranlage Itzing mit Einleitung in den Karst. Die zweite Variante komme auf geschätzte Kosten von 2,84 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen