Lkw kontra Auto: Unfall in Monheim

An einer Kreuzung in Monheim rammt ein Lastwagen einen Pkw. Es bleibt bei Blechschaden.

An derr Kreuzung von Wemdinger Straße und Donauwörther Straße in Monheim hat es am Mittwoch gekracht. Wie die Polizei mitteilt, stießen ein Lastwagen und ein Auto zusammen.

Verursacher des Unfalls war en 25-Jähriger, der mit seinem Lkw nach links auf die bevorrechtigte Donauwörther Straße einbog, aber auf dieser einen Pkw übersah, den ein 20-Jähriger steuerte. Der Laster rammte den Wagen seitlich. An dem Auto lösten Airbags aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro. Die beiden Männer blieben offenbar unverletzt. (AZ)