Neujahrsempfang Monheim: Engagement steht im Mittelpunkt

Plus Beim Neujahrsempfang erhalten diejenigen, die sich im Alltag ehrenamtlich einsetzen, die verdiente Ehrung. Drei Menschen bekommen diesmal die Bürgermedaille verliehen.

Traditionell rückt die Stadt Monheim beim Neujahrsempfang Mitmenschen in den Mittelpunkt, die sich ehrenamtlich für Vereine, Institutionen oder auch für andere Bereiche engagieren. So auch diesmal: Bürgermeiste Günther Pfefferer würdigte die Arbeit der „SoMit“-Bürgerbus-Fahrer, die Helferinnen der Kleiderkammer „Fundgrube“ sowie jene engagierte Mitmenschen, die regelmäßig den Bürgertreff „Zamsei“ organisieren. Nur eines war neu: Es waren keine Sportlerinnen und Sportler dabei.

„Es waren zu viele herausragende Leistungen“, erklärte der Bürgermeister. Deshalb werde es für die Sportler in Form einer „Gala des Sports“ einen eigenen Empfang im Februar geben. Pfefferer zeigte sich in der Stadthalle bestens gelaunt und hielt schon bei seiner Begrüßung ein Plädoyer für das Ehrenamt. Liebe, Gesundheit und Freundschaft könne man sich nicht kaufen, aber auch nicht das Ehrenamt. „Ehrenamt ist das Herz, der Puls unserer Gesellschaft“, sagte er. Freiwilliges Engagement basiere auf persönlicher Motivation.