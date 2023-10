Monheim

Planer empfiehlt Radweg von Monheim an den Bahnhof Otting-Weilheim

Plus Der Stadt Monheim liegt jetzt ein Radverkehrskonzept vor. Welche Maßnahmen das Planungsbüro vorschlägt und warum der Gesamtverkehr wenig Kopfzerbrechen bereitet.

Von Thomas Unflath

Um das Radfahren in Monheim und seinen Ortsteilen sicherer und noch attraktiver zu machen, haben Experten in den vergangenen Jahren an einem grundlegenden Radverkehrskonzept gearbeitet. Wie dieses aussehen könnte und welche Maßnahmen sich daraus ergeben können, wurde nun im Stadtrat präsentiert. Das Thema wird die Kommune noch längere Zeit beschäftigen.

Uwe Petry, Geschäftsführer des Planungsbüros VAR+ aus Darmstadt, war für die Erstellung des Konzepts in der Vergangenheit mehrfach in Monheim und stellte dem Gremium jetzt das Resultat vor. Petry blickte zunächst zurück, was bislang geschehen ist. Dazu gehörten unter anderem mehrere Befahrungen, die Erfassung des Bestandsnetzes und eine Öffentlichkeitsbeteiligung, an der 164 Personen teilnahmen.

