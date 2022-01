Über Weihnachten Kasse des Eierhäuschens in Monheim geplündert

Über Weihnachten wurde in Monheim die Geldkassette aus einem Eierhäuschen gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Person hat über Weihnachten die Geldkassette eines Eierhäuschens in der Jahnstraße in Monheim gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit vom vergangenen Donnerstag, 23 Uhr bis Montag, 23 Uhr.

Zunächst durchtrennte der Täter oder die Täterin die Kette, mit welcher die Kasse gesichert war. Anschließend wurde die gesamte Geldkassette mitsamt dem Inhalt entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Tel-Nr. 0906/70667-11 zu melden. (AZ)

