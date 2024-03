Unternehmer aus der Region kommen bei Hama zusammen

Am Unternehmerfrühstück in Monheim nahmen zahlreiche kleine und mittelständische Firmen aus dem Landkreis Donau-Ries teil und nutzten die Veranstaltung zum Netzwerken.

Auch in Monheim veranstaltete der Wirtschaftsförderverband Donauries kürzlich ein Unternehmerfrühstück bei der Firma Hama. Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region hatten Gelegenheit, den Betrieb näher kennenzulernen und sich auszutauschen.

„Hama ist nicht nur ein bekanntes Unternehmen in der Region, sondern auch ein bedeutender Arbeitgeber im Landkreis. Die jüngsten wirtschaftlichen Herausforderungen haben gezeigt, wie wichtig eine robuste Wirtschaft und ein starkes Netzwerk für die Region sind. Es freut mich, dass unser Wirtschaftsförderverband Donauries ein solches Netzwerk etabliert hat. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie Hama können wir gemeinsam die Wirtschaft in der Region weiter stärken." Mit diesen Worten begrüßte Landrat Stefan Rößle die Mitglieder des Wirtschaftsförderverbands zum Unternehmerfrühstück.

Unternehmerfrühstück in Monheim: Hama feierte 100-jähriges Bestehen

Die Netzwerkveranstaltung bietet insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen aus der Region eine gute Gelegenheit zum Austausch und gegenseitigem Kennenlernen. Mit über 300 Mitgliedern und mehr als 250 Markenpartnern repräsentiert der Wirtschaftsförderverband Donauries ein starkes regionales Netzwerk aus Unternehmen, Kommunen und Institutionen, das sich aktiv für die Förderung der regionalen Wirtschaft einsetzt.