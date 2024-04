Münster

06:00 Uhr

Zweifelsfrei älteste Urkunde der Gemeinde Münster

Vor 546 Jahren, 1478, wurde ein Urteilsbrief zwischen Anna Linckhin von „Minster“ und den Chorherrn S. Ger-truden verfasst, „von eines hoffs wegen, daß sie mit Iren Sönen abziehen soll“. „Hält man solch uralte Dokumente in den Händen, wird man ganz ehrfürchtig“, meint Altbürgermeister und Heimatforscher Gerhard Pfitzmaier.

Plus Altbürgermeister und Hobbyforscher Gerhard Pfitzmaier erbringt den Nachweis dafür, "dass wir an eine 1000-Jahr-Feier denken dürfen". Die Ergebnisse seiner Nachforschungen.

Von Adalbert Riehl

Anno 1071 hatte der Augsburger Fürstbischof Embricho das Stift St. Gertrud beim Augsburger Dom gegründet und zum Unterhalt mit zahlreichen Lehen im Alpenraum und Schwaben ausgestattet. Eines dieser Lehen wird als „Munestra in Husa, 1 Hube“ bezeichnet. Die Fachwelt hatte bisher – nicht ohne Widersprüche – diese Stiftung dem Ort Münsterhausen bei Krumbach zugeordnet. Schon Pfarrer Alois Satlberger, 1932 bis 1948 im Ort tätig, hat in seiner Forschung behauptet, dass dies ein Irrtum sei, und richtigerweise Münster am Lech betreffe.

Seit er vor nahezu vier Jahren in den Ruhestand ging, ließ Altbürgermeister Gerhard Pfitzmaier diese Frage keine Ruhe. Die Erforschung der Geschichte seines Heimatortes ist zu seinem Lieblingshobby geworden. Seit er die Aufzeichnungen von Pfarrer Satlberger studiert, faszinierte ihn besonders die Entstehungsgeschichte des Dorfes.

