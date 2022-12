Niederschönenfeld

vor 51 Min.

Eine Chance für die rechte Linde in Feldheim – die linke soll weg

Plus Der Gemeinderat Niederschönenfeld beruft sich auf Sicherheit für die Bevölkerung. Die Mehrheit will aus diesem Grund, dass einer der Bäume in Feldheim oder beide gefällt werden.

Von Barbara Würmseher

Noch einmal waren die beiden Feldheimer Linden Thema im Gemeinderat Niederschönenfeld, noch einmal wurde deren Fällung diskutiert. Am Ende stand dann ein Beschluss, der sich ein Stück weit von den Entscheidungen früherer Sitzungen abhebt. War die Beseitigung der zwei Bäume im Februar und März noch einstimmig beschlossen worden, so korrigierten jetzt einige Ratsmitglieder ihre damalige Haltung. Am Ende wurde dennoch mit 10:3 Stimmen die Fällung der linken – von einem Sachverständigen untersuchten – Linde beschlossen. Für die rechte hingegen soll ein Gutachten in Auftrag gegeben werden, das mittels Elektro- und Schalltomografie wie auch statischer Berechnung eine verlässliche Aussage über deren Zustand treffen soll. Erst danach soll auch bei ihr das Thema Fällung wieder zur Debatte stehen.

