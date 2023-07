Niederschönenfeld

06:00 Uhr

Eine Symbiose von Raum und Klang erfüllt die Kirche in Niederschönenfeld

Beim Konzert in Niederschönenfeld verschmlozen Trompete (Benedikt Geirhos) und Orgel (Wolfgang Thoma) zu einem wunderschönen Gesamtklang.

Plus „Posaunenschall und Orgelklang“ in der Wallfahrtskirche Niederschönenfeld ließ das Publikum am Ende beseelt nach Hause gehen.

Von Andrea Hutzler

Wer die restaurierte Paul-Prescher-Orgel in der Wallfahrskirche Niederschönenfeld schätzen und lieben gelernt hat, möchte am liebsten kein dort stattfindendes Konzert mehr verpassen, besonders, wenn renommierte Interpreten wie der Organist, Pianist und Komponist Wolfgang Thoma darauf musizieren. Dieser Genuss war jetzt zu erleben. Bereichert wurde der runde, warme, weiche Klang der Orgel diesmal von der vollen, sonoren Färbung einer Posaune, überragend gespielt von dem jungen, aus Augsburg stammenden Posaunisten Benedikt Geirhos.

Den beiden Instrumentalisten war es bei dieser Veranstaltung wichtig, ein breites Spektrum an Werken von Komponisten aus diversen europäischen Ländern beziehungsweise auch aus verschiedenen musikalischen Epochen erklingen zu lassen. So spannte sich der Bogen der interpretierten Kompositionen von der Renaissance über Barock, Klassik und Romantik bis hin zur Neuzeit. Dabei wechselten sich Solo-Orgelstücke mit Werken für Posaune und Orgel ab, sodass das Publikum immer wieder andere Klangnuancen zu Gehör bekam. Auch die geschickte Registrierung des Organisten Wolfgang Thoma sowie der Wechsel der beiden Spieltische als Besonderheit der Orgel, rief den Konzertbesuchern die enorme Klangvielfalt dieses Instruments erneut in Gedächtnis, zumal der rückwärtige Orgelspieltisch auch zwei Halbtonschritte höher gestimmt ist.

