Niederschönenfeld

Mozarts Requiem in Niederschönenfeld: "Der Tod als wahrer Freund"

Die Aufführung des Mozart Requiems in Niederschönenfeld wurde zu einem fulminanten musikalischen Erlebnis und zu einer beeindruckenden Gemeinschaftsleistung.

Plus In einer bombastischen Aufführung von Mozarts Requiem führt Dirigent Florian Luderschmid in Niederschönenfeld Solisten, Chorsänger und Orchestermitglieder zusammen.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein großer Tag jährlich kurz vor Allerheiligen: In der Niederschönenfelder Wallfahrtskirche Mariae Himmelfahrt das Schlusskonzert des Freundeskreises der historischen Kirchenorgel. Fast auf den Tag genau ist es vier Jahre nach dem Weihegottesdienst für die restaurierte, vom Orgelbauer Paul Prescher 1683 kunstvoll gebaute Kirchenorgel. Damals die Cäcilienmesse (Charles Gounod), heuer das „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Wieder mit dem gebürtigen Feldheimer Florian Luderschmid, der in einer Person Regierungspräsident der Oberpfalz, begnadeter Organisten, Dirigent und Sänger ist. Er ist ein Mensch, der zu begeistern vermag. Er leitet in Regensburg das Ensemble „accordissimo“ und hat bei uns Chöre mitbegründet, die nun mit Mozarts Werk brillieren dürfen.

Das Projekt umfasst heuer einen 100-köpfigen Chor, das Campus Amoenus-Orchester Regensburg, vier Solisten – Maria Lindemeier (Sopran), Angela Hofgärtner (Alt), Andreas Saal (Tenor), Roman Ruslan Soltys (Bass). Sie singen und musizieren vor vollem Haus und vor illustrer Gästeschar, die Heinrich Riegler, Vorstand des Freundeskreises, hocherfreut begrüßt.

