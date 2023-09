Niederschönenfeld

vor 49 Min.

Paolo Oreni spielt in Niederschönenfeld Musik eines Mörders

Plus Der begnadete Paolo Oreni entlockt der Prescher-Orgel in der Klosterkirche virtuose Kompositionen. Unter anderem von einem Mann, der seine Frau gemeuchelt hatte.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ob er denn alles selbst registriert habe? Eine fast naive Frage an den Organisten am Ende eines aufregenden, begeistert beklatschten Konzerts in der Niederschönenfelder Kirche Mariä Himmelfahrt. Ein strahlender Paolo Oreni hatte der Prescher-Orgel hingerissen applaudiert – war er doch derjenige, an den die Frage gerichtet war. Ja, er hatte alles selbst registriert. Er spiele auswendig – bei jeder Probe vor einem Konzert versuche er die Seele des Instruments zu erfassen. Bei der Prescher-Orgel sei das ein wunderbares Unterfangen!

Und so kamen die recht zahlreich Anwesenden in den Genuss eines phänomenal gespielten Konzerts. Mit einem Programm aus der Entstehungszeit der Orgel aus der Werkstätte des Orgelbauers Paul Prescher, 1683 erbaut.

