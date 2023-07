Unbekannter plündert Kasse von Hofladen

Ein Unbekannter hat in Niederschönenfeld das Geld aus einem Hofladen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat die Geldkassette in einem landwirtschaftlichen Hofladen in Niederschönenfeld aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, geschah dies in der Nacht auf Freitag in dem Selbstbedienungsgeschäft in der Abteistraße. Der Täter leerte den Behälter und nahm das Geld mit.

Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die sich im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr im genannten Bereich aufgehalten haben. Telefon: 09090/70070. (AZ)