Nordheim

18:00 Uhr

Warum sind die Bauern so ruhig geworden im Donau-Ries-Kreis?

Plus Der Herbst war auch in der Region geprägt von Bauernprotesten. Was davon geblieben ist und wie es weitergehen könnte. Ein Hofbesuch.

Von Thomas Hilgendorf

Es dreht sich alles um den Hof, die Felder, die Aussaat, die Ernte. Das Säen, Wachsen und Ernten, es bestimmt den Alltag der Näßls in Nordheim. Das sei in Ordnung so, alles gut, es gehe ja dabei ums Wesentliche. Man sei immer nah dran, an dem, was wichtig ist für das Leben, sagt Michael Näßl. Was aber den Alltag der Landwirte ebenso bestimme, das seien die Mühlen der Bürokratie. Auflagen, behördlicher und wirtschaftlicher Druck, immer mehr Dokumentationen, Formulare. Gegen all das ging und fuhr Näßl wie Hunderte weitere Bauern aus dem Donau-Ries-Kreis auf die Straßen. In den vergangenen Monaten ist es ruhig geworden. Haben die Landwirte etwas erreicht? Was ist geblieben vom Protestwinter?

Michael und Michaela Näßl sind in der Rush Hour des Lebens: Drei kleine Kinder haben sie zu versorgen, ihre Felder zu beackern, den Hof zu managen. Mit 37 und 36 Jahren stehen sie mitten im Leben. Der Beruf mache ihnen Freude, er gebe ihnen etwas, sei nicht nur Broterwerb. Obwohl er auch Unsicherheiten berge, mit denen die Familie zurecht kommen müsse, wie Michael Näßle sagt: "Man weiß an keinem Tag, was einen erwartet." Ob eine Maschine zu reparieren ist, das Wetter für die Feldarbeit passt oder nicht, ein Helfer einspringen kann oder die Planung komplett umgekrempelt werden muss. Mit all dem könne man zurechtkommen, doch Näßl sagt auch, er merke, dass sich in den vergangenen 13 Jahren viel verändert hat, seit er den Hof seines Großonkels an der Rainer Straße in Nordheim übernommen hat. Er ist Ackerbauer, erntet Weizen, Hafer, Kartoffeln, Raps, Ackerbohnen - aber er ist auch ans Büro gefesselt. Letzteres nehme zu viel Raum ein, fresse Zeit, Ressourcen, Nerven. Nicht nur bei ihm, sondern bei allen Landwirten. Viele hätten gerade auch deshalb die Nase voll. Einige werfen hin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen