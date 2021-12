Corona: Betrieb im Oberndorfer Rathaus läuft wieder

Plus Nach einem Corona-Ausbruch musste die Gemeindeverwaltung in Oberndorf geschlossen werden. Jetzt schaut es wieder besser aus.

Die Gemeindeverwaltung in Oberndorf kehrt allmählich zur Normalität zurück. Das berichtet Bürgermeister Franz Moll. Nach einem Corona-Ausbruch musste das Rathaus - wie gemeldet - am 22. November geschlossen werden. Nun haben die ersten Bediensteten wieder die Arbeit aufgenommen.