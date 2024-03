Wer malt den schönsten Osterhasen in und um Donauwörth?

Wir sind auf der Suche nach dem schönsten Osterhasen-Bild und veranstalten dafür einen Malwettbewerb. Alle Kinder können mitmachen und ihre Kunstwerke einschicken.

Nur noch wenige Wochen, dann ist er wieder im ganzen Landkreis Donau-Ries unterwegs und versteckt seine Nester mit kleinen Geschenken und bunten Eiern in den Gärten: Die Rede ist natürlich vom Osterhasen. Jedes Kind kennt ihn - aber wie sieht Meister Lampe eigentlich wirklich aus? Um das herauszufinden, veranstaltet die Redaktion der Donauwörther Zeitung einen Malwettbewerb.

Um teilzunehmen, geht es natürlich zunächst an den kreativen Teil: Wir rufen alle Kinder in der Region dazu auf, den Osterhasen so zu malen, wie sie ihn sich vorstellen. Danach braucht es nur noch ein Foto von dem Künstler oder der Künstlerin, auf dem er oder sie das Bild etwa auf Brusthöhe hält. Dieses schicken Sie bitte im JPEG-Format als E-Mail-Anhang mit dem Betreff "Osterhase" an die Adresse redaktion@donauwoerther-zeitung.de. Einsendeschluss ist Palmsonntag, 24. März, um 23.59 Uhr. Bilder, die uns danach zugeschickt werden, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Unbedingt mit anzugeben sind der volle Name, das Alter und der Wohnort des Kindes, eine kurze Erklärung zu dem gemalten Bild, der Name des Fotografen sowie eine Telefonnummer. Das Foto bitte im Hochformat aufnehmen, das Kind und die Zeichnung sollten gut zu sehen sein.

Voting rund um Donauwörth: Wer malt den schönsten Osterhasen?

Mit der Einsendung erklärt jeder Teilnehmer, dass er mit der Veröffentlichung des Bilds online und in der Zeitung einverstanden ist. Sollten Sie das Foto eines Kindes einsenden, das nicht Ihr eigenes ist, müssen die Erziehungsberechtigten zwingend mit der Veröffentlichung einverstanden sein.

Wir werden im Anschluss die eingegangenen Bilder in einer Bildergalerie sammeln, online stellen und zum Voting freigeben. Danach haben unsere Leserinnen und Leser eine Woche Zeit, um mit einem Klick auf das entsprechende Bild für ihren Favoriten abzustimmen. Im Anschluss kommen die drei Bilder, die bis dahin die meisten Stimmen bekommen haben, in die Endrunde. Hier stimmen dann die Mitglieder unserer Redaktion als Jury über den endgültigen Gewinner und damit den Künstler des schönsten Osterhasen im südlichen Landkreis Donau-Ries ab. Dafür gibt es natürlich auch einen tollen Preis - der aber jetzt noch nicht verraten wird. Wir freuen uns auf viele tolle Bilder!

