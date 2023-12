Wegen Eisglätte: Auto überschlägt sich

Weil er zu schnell unterwegs war, ist ein 18-Jähriger auf dem Weg Richtung Otting ins Schleudern geraten.

Erneut hat sich ein Unfall wegen der winterlichen Straßenverhältnisse ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-jähriger Fahranfänger am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2214 in Richtung Otting unterwegs. Auf gerader Strecke kam das Auto aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit bei der zu dem Zeitpunkt herrschenden Eisglätte ins Schleudern. Der Wagen durchfuhr einen Graben und überschlug sich. Beim Eintreffen einer Polizeistreife lag das Auto auf dem Dach. Der Fahrer wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 7000 Euro. Der 18-Jährige erhielt eine Anzeige. (AZ)