75-jähriger Autofahrer passt nicht auf und fährt gegen Nadelbaum

Ein 75-Jähriger kommt bei Rain von der Straße ab, bevor ein Baum sein Auto zum stehen bringt. Der Mann wurde in die Klinik gebracht.

Unachtsamkeit war laut Polizei der Grund, weshalb ein 75-Jähriger mit seinem Auto am Dienstagabend von der Kreisstraße DON 31 von Burgheim in Richtung Gempfing abkam. Nach 50 Metern prallte er gegen einen Nadelbaum, woraufhin die Airbags auslösten. Der Autofahrer verletzte sich an der rechten Hand und wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries Klinik gebracht. Der Schaden am Auto beträgt nach ersten Schätzungen 5000 Euro. Der Baum wurde laut Polizei wohl nicht beschädigt. (AZ)