Die Rainer Kita im Holunderweg liegt gut im Plan

Zum Jahresende soll das Gebäude für 145 Kinder fertig sein.

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte im Rainer Holunderweg geht es zügig und planmäßig voran. Das teilte Architekt Rainer Wilhelm dem Stadtrat in dessen jüngster Sitzung mit. Bekanntlich wird dieser eingeschossige Bau in "Stadionform" Platz für rund 145 Mädchen und Buben bieten. Zum Jahresende 2024 verspricht der Planer die Fertigstellung.

8 Millionen Euro Bausumme sind dafür veranschlagt und Rainer Wilhelm zeigte sich optimistisch, im Rahmen zu bleiben. Derzeit seien 7 Millionen Euro davon "ausdefiniert". Tatsächlich gebe es eine erfreuliche Tendenz, nachdem die Kosten zeitweise explodiert waren: Während bei anfangs schwierigen Schritten regelmäßig Teuerungen hinzunehmen gewesen seien, kehre sich der Trend nun um. Die neuen Ausschreibungen sind laut Wilhelm günstiger als befürchtet und einige Gewerke, die bereits angerechnet haben, hätten extrem wenig Nachtrag". Die Preise auf dem Markt fallen.

So sieht das Modell der Kita aus. Foto: Barbara Würmseher

Die Holzfassade soll natürlich vergrauen und bekommt vorab eine helle Graulasur

Das Gebäude ist inzwischen vollständig wärmegedämmt, sodass außen lediglich noch die Holzverkleidung fehle. Diese solle langfristig auf natürliche Weise durch die Witterung vergrauen, bekommt aber vorab eine Lasur, um für ein gleichmäßigeres, weniger fleckiges Erscheinungsbild zu sorgen. Der Architekt einigte sich mit dem Stadtrat auf einen hellen Grauton bei diesem Anstrich. Die Eingangsbereiche werden in kräftigeren Farben abgesetzt, weitere Farbakzente sollen zarter sein, etwa in pastelligem Grün.

Im Inneren laufe insgesamt alles gut, so Wilhelm, der versicherte "Für eine so große Baustelle gibt es kaum Stress - wir haben nicht einen Sorgenfall dabei." Die Oberflächen an den Wänden seien fertig, nun beginne der Estrich, "dann sind wir mit den groben Sachen ziemlich durch".

