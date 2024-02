Rain/Monheim/Wemding

09.02.2024

Tausende feiern Weiberfasching

Auch zwei Pfauen waren am Lumpigen Donnerstag in Monheim zu finden.

Plus Absolut friedlich verliefen die Feiern im Landkreis

Tausende kamen am vergangenen Donnerstag im ganzen Landkreis zusammen, um gemeinsam den Lumpigen Donnerstag gehörig zu feiern - so auch in der Rainer Hauptstraße. Bei hervorragender Laune tanzten, lachten und sangen die rund 2500 bunt und kreativ kostümierten Besucherinnen und Besucher bis tief in die Nacht hinein - und das "absolut friedlich", wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt.

Gegen 19.45 Uhr wurde einem Besucher vor Betreten des Veranstaltungsgeländes ein Tierabwehrspray vom Sicherheitsdienst abgenommen. Gegen 22 Uhr trafen sich sechs männliche Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren im Georg-Weber-Park zu einer Kifferrunde, die von der Polizei aufgelöst wurde. Um 1.45 Uhr meldete der Sicherheitsdienst dann noch eine angehende Schlägerei, die dazugerufene Polizisten im Keim ersticken konnten, sodass es nur zu verbalen Streitigkeiten kam.

