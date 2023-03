Rain

Pfarrerin Friederike Töpelmann verlässt Rain

Noch ist Pfarrerin Friederike Töpelmann an der evangelischen Kirche in Rain tätig - doch nicht mehr lang: Ab Palmsonntag ist sie im Mutterschutz, im Juli verlässt sie die Stadt.

Plus Die 34-Jährige geht mit ihrer Familie von Rain ins fränkische Dürrenmungenau. Dieser Abschied verursacht bei der evangelischen Pfarrerin gemischte Gefühle.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Die Tage sind gezählt, an denen Rains Pfarrerin Friederike Töpelmann noch in der evangelischen St. Michaelskirche von der Kanzel spricht, Tauf-, Trau- und Trauergespräche führt, ihre Konfirmanden betreut, als Seelsorgerin tätig wird und einfach in vielen Belangen für ihre Gemeinde da ist. In knapp einem Monat heißt es Abschied nehmen – denn dann geht die 34-Jährige zunächst in den Mutterschutz. Im Mai kommt nach Tochter Selma nun Baby Nummer zwei. Doch damit nicht genug: Friederike Töpelmann und Ehemann Viktor kehren mit ihren Kindern im Juli der Stadt Rain den Rücken, um sich im fränkischen Dürrenmungenau, einem Ortsteil der Stadt Abenberg im Landkreis Roth, niederzulassen.

