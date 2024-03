Sekundenschlaf von Autofahrer führt zu Unfall auf der B16

Ein 60-Jähriger nickt auf der Bundesstraße bei Rain offenbar kurz ein. Beinahe kommt es zu einem Frontalzusammenstoß.

Ein offenbar übermüdeter Mann hat auf der B16 bei Rain einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 60-Jährige, der aus der Oberpfalz stammt, mit seinem Kleintransporter am Montagnachmittag auf der Bundesstraße in Richtung Donauwörth unterwegs. Aufgrund eines Sekundenschlafs, so die Polizei, geriet der Fahrer auf die Gegenspur. Ein 33-Jähriger, der mit seinem Auto dort nahte, reagierte blitzschnell und wich nach rechts in den Graben aus.

Damit konnte er einen Frontalzusammenstoß vermeiden, jedoch wurde an dem Wagen des Ingolstädters die Ölwanne aufgerissen. Die Freiwillige Feuerwehr Rain regelte den Verkehr und die Straßenmeisterei kümmerte sich um das Öl, das im Grünstreifen auslief. Gegen den 60-Jährigen laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)