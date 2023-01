Rain

vor 35 Min.

Südzucker-Werk in Rain: Die Kampagne ist ordentlich gelaufen

In diesem Bereich des Südzucker-Werks in Rain wird eine Verladeanlage gebaut.

Plus Nach 127 Tagen endet am Donnerstag die heiße Produktionsphase in der Fabrik in Rain. Dort ist eine große Investition angelaufen.

Von Wolfgang Widemann

Trotz Trockenheit im Sommer, Energiekrise und wechselhaftem Winterwetter – die Kampagne 2022/23 der Südzucker-Fabrik in Rain "ist wirklich sehr gut gelaufen". Dies berichtet Werkleiter Wolfgang Vogl. Im Laufe des Donnerstags sollen die letzten der im Herbst geernteten Zuckerrüben angeliefert und verarbeitet werden. Vogl blickt auf spannende Monate zurück, in denen es auch einen Schreckmoment gab. Zudem sind auf dem Südzucker-Gelände in der Lechstadt die Bauarbeiten für ein Projekt angelaufen, das einen zweistelligen Millionenbetrag kostet.

