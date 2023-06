Rain

Über 150 Oldtimer sind bei Treffen in Rain zu sehen

Plus Die Familie Rucker organisiert in Rain ein Oldtimertreffen. Die Resonanz ist groß.

Von Adalbert Riehl

Es blitzte und funktelte in der Mittagssonne des Samstags. Über 150 Oldtimer-Kraftfahrzeuge, auf Hochglanz poliert, waren auf die Einladung von Leander Rucker zur neuen Kfz-Prüfstelle in den Salbeiweg gekommen. Und der Gastgeber mit Familie sowie die zahlreichen Helfer – voran Ehrenamtliche des FC Staudheim – strahlten mit dem Sommertag. Die große Resonanz hatten sie bei der ersten Veranstaltung nicht erwartet.

Nach kürzester Zeit hatte sich das Areal mit „Legenden“ der deutschen oder vereinzelt internationalen Autobauer gefüllt. Rekord-Coupe, Kadett und natürlich Opel Manta bekam man zu sehen, dazu VW Käfer, DKW, Audi 100, Ford Capri, diverse Mercedes oder BMW 1502 und 1802. Alfa Romeo und ein Fiat 500 mit Holz-Skiern im Gepäck hielten die italienischen Farben hoch. Auch die 1957 bis 1991 in Zwickau gebaute Legende war vertreten: zwei Trabant (1971 und 1987), 26 PS stark und jeder mit Anhängerkupplung ausgestattet. Ins Auge stachen natürlich die „Schlitten“ made in USA. 1913 startete Ford in Detroit die Fließbandproduktion, 1925 fasste das Unternehmen in Deutschland Fuß. In Rain war der „Pionier“ der Automobilindustrie mit zwei Modellen von 1930 und 1933 vertreten.

