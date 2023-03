Unfall in Unterführung: Polizei Rain sucht Zeugen

Wer hat einen Unfall in Rain beobachtet, den wohl ein blauer Transporter nahe Rain ausgelöst hat? Die Polizei bittet um Mithilfe.

Eine unschöne Begegnung hatte am Mittwochvormittag der Fahrer eines Opel Meriva auf der Kreisstraße DON 39 von Rain in Richtung Staudheim. Kurz nach der Abzweigung zur Unterführung Mittelstetten kam ihm laut Polizei Rain ein blauer Transporter entgegen, der deutlich zu weit links fuhr und dadurch auf die Gegenfahrspur geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, war der Fahrer des Opel gezwungen auf den Seitenstreifen auszuweichen und prallte dort mit der Fahrzeugfront gegen einen Leitpfosten.

Es entstanden Schäden an der Fahrzeugfront als auch am hinteren rechten Reifen. Der Fahrer oder die Fahrerin des blauen Transporters fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Rain.

Jetzt sucht die Polizei Rain nach Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identifizierung des flüchtigen Fahrzeugs oder dessen Fahrer geben können. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09090/70070 bei der Polizeiinspektion Rain melden. (AZ)

