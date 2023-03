Rain

Wie viel Asyl verträgt die Hauptstraße in Rain?

Plus Der Landkreis nimmt immer mehr Flüchtlinge auf. Nun gibt es erneut einen Antrag, in der Rainer Hauptstraße eine Asylunterkunft einzurichten. Die Stadt hat Bedenken.

Von Barbara Würmseher

Verträgt die Stadt Rain ein weiteres Asylbewerberheim in der Hauptstraße? Bürgermeister, Stadtrat und Verwaltung sind überzeugt: nein! Nicht in der unmittelbaren "City", um die es seit Jahren Bemühungen gibt, sie für Bürger, Gewerbetreibende, Gastronomen und Touristen attraktiver zu gestalten. Leerstände sollen verhindert und wenn möglich neu belebt werden, um die Innenstadt lebendig zu erhalten und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Dazu laufen Programme, dazu werden Fördertöpfe der Regierung ausgeschöpft, und es finden Investitionen in sechsstelliger Höhe statt. "Durch die Anhäufung von Asylbewerberunterkünften in der Hauptstraße werden diese Bemühungen der Stadt erheblich erschwert", so Bürgermeister Karl Rehm.

