Haus für die Dorfgemeinschaft in Rehau ist bald fertig

Plus Die Sanierung der Alten Schule im Monheimer Stadtteil Rehau ist weit fortgeschritten. Wie das Gebäude genutzt werden soll.

Noch hängen Kabel von der Decke, noch fehlen innen die Türen, noch stehen sanitäre Einrichtungsgegenstände auf dem Gang. Doch bald soll der Monheimer Stadtteil Rehau wieder einen Treffpunkt für alle haben. Seit rund eineinhalb Jahren arbeiten Firmen und freiwillige Helfer an der Sanierung der Alten Schule. Die wird zum Dorfgemeinschaftshaus.

Markus Mayinger ist Ortssprecher und zugleich Vorsitzender des Vereins Alte Schule, der sich für das Projekt einsetzt. Mayinger berichtet, dass Rehau das Schicksal vieler Dörfer in der Region teile. In der gut 250 Einwohner zählenden Ortschaft gebe es keine Gaststätte mehr, somit fehlten Räumlichkeiten für Versammlungen, Vorträge oder Feiern. Der Besprechungsraum im Feuerwehrhaus sei dafür eigentlich zu klein.