Mit 114 statt der erlaubten 60 Stundenkilometer auf der B16 unterwegs

An der B16 steht seit Mittwoch ein Messcontainer. Die Polizei teilt die ersten Ergebnisse mit: Es ist zu mehreren Geschwindigkeitsüberschreitungen gekommen.

Ein Geschwindigkeitsmessanhänger der Polizei ist seit dem 24. Mai auf Höhe des Posthofes an der B16 installiert. Die Polizei berichtet, dass in den ersten 24 Stunden 7704 Fahrzeuge in beide Richtungen dokumentiert wurden. 64 Überschreitungen der Maximalgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern wurden gemessen - davon acht mit über 100 Kilometern pro Stunde. Der bislang negative Spitzenwert lag bei 114 Stundenkilometern. Hier werden mindestens 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot von einem Monat die Folge sein. Die Dauermessung findet noch über die Pfingstfeiertage bis mindestens Dienstag, 30. Mai, statt. (AZ)

