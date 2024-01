Brand in Garage in Riedlingen: Feuerwehren im Einsatz

In Riedlingen kommt es am Sonntagmittag zu einem Brand. Die Polizei weiß, was die Ursache dafür ist.

Ein Brand in einer Garage hat am Sonntagmittag in Riedlingen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Nach Erkenntnissen der Polizei entsorgte ein 42-Jähriger am Vormittag die Asche eines Lagerfeuers in einer Restmülltonne, die in der Garage stand. Die nutzt der Besitzer als Lagerraum. In der Asche befanden sich offenbar noch Glutreste. Die setzen die Tonne in Brand. Der griff auf einen Palettenstapel und andere Gegenstände über. Zeugen sahen gegen 12.30 Uhr, dass aus einem Spalt des nicht ganz verschlossenen Tores an dem Anwesen in der Straße Am Käserberg Rauch quoll.

Beim Eintreffen der Feuerwehr züngeln Flammen aus der Garage in Riedlingen

Als die Freiwilligen Feuerwehren aus Riedlingen und Donauwörth eintrafen, züngelten laut Stadtbrandmeister Thomas Stecker bereits Flammen aus der Garage. Um in diese zu gelangen, schnitten die Kräfte mit einer Rettungssäge ein großes Loch ins Tor und löschten dann den Brand, bevor sich dieser weiter ausbreitete. Dabei trugen die Feuerwehrleute schweren Atemschutz.

Die Donauwörther Kameraden konnten den Brandort glücklicherweise rasch wieder verlassen, denn in der Großen Kreisstadt stand der Faschingsumzug an, den die Wehr abzusichern hatte. (wwi, AZ)