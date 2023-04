Hund beißt Reh tot

In Riedlingen teilten Passanten der Polizei einen grausigen Fund mit. Die Polizei Donauwörth sucht jetzt nach Zeugen.

Am Freitagnachmittag teilten Passanten auf einem freien Feld im Bereich Riedlingen einen verendeten Rehbock mit. Nach Inaugenscheinnahme durch den zuständigen Jagdpächter wurde festgestellt, dass das Tier offensichtlich zwischen Donnerstagmorgen und Freitagnachmittag von einem Hund angegangen worden war. Andere Todesursachen konnten, so die Polizei Donauwörth, ausgeschlossen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/ 706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.Seitens der Polizei wird außerdem darauf hingewiesen, dass während der Brut und Setzzeit vom 1. April bis zum 15. Juli in der freien Landwirtschaft für alle Hunde Leinenpflicht besteht, da die Wildtiere in dieser Zeit besonderen Schutz benötigen. (AZ)

