Neue Blaualgen-Vorkommen am Riedlinger Baggersee

Doch keine Entwarnung am Badesee in Riedlingen: Das Gesundheitsamt Donau-Ries hat weitere Proben entnommen. Wann das Ergebnis kommt und wozu das Amt rät.

Wenn sich nicht gerade wieder eine Gewitterfront am Horizont auftürmt, könnte man dieser Tage meinen: bestes Badewetter. Die Unwetterfront erscheint zurzeit im Naherholungsgebiet in Riedlingen in ganz anderer Hinsicht. Hier waren vergangene Woche Blaualgen gesichtet worden - Algen, die durchaus gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Menschen nach sich ziehen können. Zuletzt galt eine vorsichtige Entwarnung. Jetzt sind allerdings bei einer weiteren Beprobung am Montag durch das Gesundheitsamt erneut Blaualgen in dem beliebten Badesee gesichtet worden.

Bei der Begehung des Baggersees am Montag wurde, wie die Gesundheitsbehörde im Landratsamt Donau-Ries auf Nachfrage mitteilt, im süd-östlichen Bereich der Badehalbinsel erneut ein mögliches Blaualgenvorkommen festgestellt. Daraufhin sei vonseiten des Amtes sofort eine Probenahme veranlasst worden. Da die Blaualgen strömungsbedingt und durch Winde „wandern“ können, handele es sich jedoch nur um eine "Momentaufnahme". Es könne daher sein, "dass schon morgen in diesem Bereich nichts mehr feststellbar" sei - "dafür aber an einer anderen Stelle". Will heißen: bislang keine Entwarnung für den See in Riedlingen.

Blaualgen in größeren Mengen können gefährlich sein

Die letzte Beprobung fand am Montag vergangener Woche statt, dabei konnten Blaualgen des Subtyps Microcystis nachgewiesen werden. Eine weitere Probenahme erfolgte jetzt, nachdem im Rahmen der Sichtkontrolle ein mögliches neues Vorkommen entdeckt worden war. Das Ergebnis wird voraussichtlich am Dienstagnachmittag erwartet.

Die Hauptfrage, die sich Badegäste nun stellen, ist derweil freilich: Ist das Baden in Riedlingen ohne Bedenken möglich? Laut Gesundheitsamt gilt weiterhin: "Badende sollten aufmerksam sein und die Augen offen halten, da es bei anhaltender Trockenheit, langer Sonnenscheindauer sowie hohen Temperaturen in den nächsten Tagen und Wochen jederzeit zu einem erneuten Blaualgenbefall kommen kann."

Laut Gesundheitsamt gilt es, den Kontakt mit sichtbaren Schlieren zu vermeiden, beim Wassersport kein Wasser zu schlucken und beim Auftreten von Durchfall, Atemnot oder Hautreizung umgehend zum Arzt zu gehen. Die giftigen Bakterien können in größeren Mengen sogar lebensgefährlich sein.

Lesen Sie dazu auch

Gesundheitsamt führt weiter Kontrollen am Baggersee in Riedlingen durch

Das Gesundheitsamt werde indes weiterhin regelmäßig Sichtkontrollen durchführen. Je nach vorgefundener Situation würden dann gegebenenfalls auch weitere Beprobungen stattfinden.

Vonseiten der Badegäste habe es bis dato keine Meldungen in Bezug auf Gesundheitsprobleme nach Blaualgen-Kontakt gegeben. Auch die Stadt Donauwörth hätten keine solchen Berichte aus der Bürgerschaft erreicht, wie die Sprecherin der Stadt, Kathrin Stadlmayr, auf Nachfrage mitteilt. Die Warnschilder, welche das Ordnungsamt im Uferbereich postiert habe, seien allgemeingültig, sie würden in nächster Zeit hängen bleiben. Derweil ist der Riedlinger Baggersee laut Geundheitsamt derzeit das einzige Badegwässer im Kreis Donau-Ries, bei dem Blaualgenvorkommen bekannt seien.