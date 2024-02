Radlerin verletzt sich bei Unfall in Riedlingen

In Riedlingen stürzt eine 31-Jährige vom Fahrrad, weil ihr ein Auto in die Quere kommt. Ein Werbeschild spielt laut Polizei eine Rolle.

In Riedlingen ist am Montagvormittag eine Radfahrerin verunglückt. Dies passierte vor einer Bäckerei, so die Polizei. Dort übersah ein 61-Jähriger, der mit seinem Auto vom Parkplatz auf die Straße einbog, die 31-Jährige, die auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg unterwegs war. Die Sicht des Pkw-Fahrers sei durch den toten Winkel eines Werbeschilds beeinträchtigt gewesen.

Die Frau konnte zwar durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern, stürzte jedoch vom Rad. Sie erlitt unter anderem eine Knieverletzung und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer erhielt von Amts wegen eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (AZ)