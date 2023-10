Rögling

vor 18 Min.

Garage und Schuppen ohne Genehmigung in Rögling müssen weg

Drei Bauten am Ortsrand von Rögling beschäftigen das Landratsamt und die Gemeinde.

Plus Der Gemeinderat in Rögling beschäftigt sich auf Geheiß des Landratsamts mit einem nicht genehmigten Gebäude am Dorfrand. Folgen auch für zwei andere Bauwerke.

Artikel anhören Shape

Ein Grundstückseigentümer hat am Ortsrand von Rögling im sogenannten Außenbereich eine Garage gebaut. Dies will das Landratsamt Donau-Ries nicht dulden. Die einzige Möglichkeit, das Bauwerk sowie zwei zuvor von anderen Personen errichtete Schuppen doch noch zu akzeptieren, wäre der Behörde zufolge, dass die Gemeinde einen Bebauungsplan für das Areal aufstellt.

Mit diesem Punkt befasste sich jetzt der Gemeinderat - und kam nach Auskunft von Bürgermeister Isidor Auernhammer zu dem Ergebnis, in dieser Hinsicht nicht tätig zu werden. Ein Bebauungsplan sei aus Sicht der Ratsmitglieder in dem genannten Bereich aus mehreren Gründen nicht umsetzbar, berichtet Auernhammer. Zum einen handle es sich um Privatgrund, zum anderen sei die Kommune bereits mit zwei offenen Bebauungsplänen beschäftigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen