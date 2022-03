Musikkapelle Rögling startet 2022 wieder engagiert durch

Der Röglinger Verein blickt zurück auf das Pandemiejahr 2021 und schmiedet neue Pläne. Was er sich für heuer vorgenommen hat.

Die Pandemie hat das musikalische Geschehen allerorts stark ausgebremst. Auch die Musikkapelle Rögling bekam die Auswirkungen von Corona zu spüren. Dennoch hat einiges stattgefunden, und vor allem gibt es Pläne für neue Vorhaben. Bei der Jahresversammlung blickten jetzt die Vereinsfunktionäre zurück und nach vorne - allen voran die Vorsitzenden Roland Ossiander und Christian Ferber. Kassier Matthias Koch teilte im Kassenbericht mit, dass trotz fehlender Geldeinnahmen, bedingt durch Corona, ein Gewinn erwirtschaftet habe werden können. Wichtig waren für alle der gute Zusammenhalt, das harmonische Miteinander und das engagierte Zusammenwirken, ebenso die Unterstützung der Gemeinde.

Musikkapelle Rögling hat einen gut gefüllten Terminkalender

Ossiander informierte die Anwesenden, dass innerhalb der Vorstandschaft eine ne ue Aufgabenverteilung erfolgt ist: Isabella Hasmüller ist neue Ansprechpartnerin für alles, was die Trachten betrifft. Andreas Stegmeier zeichnet für die technischen Geräte der Musikkapelle verantwortlich. Claudia Schmid organisiert zukünftig das Musizieren bei Beerdigungen.

Derzeit gehören der Musikkapelle 83 aktive und 117 passive Mitglieder an. 25 Kinder und Jugendliche befinden sich noch in Ausbildung, die in Rögling sehr gut ist, wie es sich in den abgelegten Prüfungen widerspiegle. Ossiander berichtete weiter, dass Bernhard Zinsmeister, der zusammen mit Anton Böswald das Amt des Dirigenten ausübt, derzeit den Dirigentenlehrgang absolviere.

Bei seinem Ausblick auf das kommende Vereinsjahr wies Roland Ossiander auf einen "sehr gut gefüllten Terminkalender" hin. Die Musikkapelle wird unter anderem einen musikalischen Frühschoppen veranstalten. Beim Lammauftrieb in Mörnsheim wird die Kapelle spielen. Ein Standkonzert am Kirchplatz in Rögling ist ebenfalls geplant.

Dirigent Anton Böswald berichtete, dass trotz der kurzen Probenzeit (von Juni bis November 2021) 21 Musikproben abgehalten worden seien. Der Gottesdienst im Freien anlässlich von Mariä Himmelfahrt wurde von der Musikkapelle musikalisch gestaltet. Bei herrlichem Wetter fand Anfang Oktober ein sehr gut besuchtes Standkonzert am Kirchplatz in Rögling statt. Anton Böswald lobte die Musikantinnen und Musikanten, denn trotz der großen Abstände, die Corona-bedingt eingehalten wurden, überzeugten die Aktiven durch ihr präzises Spiel. Beim "Hammeltanz", der am Kirchweihsonntag in Mörnsheim abgehalten wurde, war die Kapelle ebenfalls musikalisch aktiv.

Claudia Schmid, Dirigentin der Jugendkapelle, informierte darüber, dass derzeit 20 Jungmusikantinnen und -musikanten in der Jugendkapelle aktiv sind. 16 Proben wurden abgehalten - mit gutem Probenbesuch. Ein musikalischer Höhepunkt war sicherlich das Standkonzert, bei dem die Jugendkapelle ihr Können zeigte.

Jugendleiter Markus Zinsmeister berichtete, dass 2021 viele Aktivitäten entfallen hätten müssen. Heuer sei wieder ein Kaffeekonzert geplant. Er informierte darüber, dass Mariella Ossiander mit Erfolg die D2-Prüfung abgelegt habe, und bedankte sich bei allen Ausbildern, die durch ihren Onlineunterricht den Kontakt zu den Musikschülern gehalten haben. (AZ)