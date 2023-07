Personeller Wechsel im Gemeinderat in Rögling

In Rögling wird ein neuer Gemeinderat vereidigt. Es handelt sich um Jürgen Böswald.

Im Gemeinderat in Rögling hat es einen Wechsel gegeben. In der Sitzung am Dienstagabend vereidigte Bürgermeister Isidor Auernhammer ein neues Ratsmitglied. Es handelt sich um Jürgen Böswald.

Der Schritt war nötig geworden, weil Martin Wittmann aus persönlichen Gründen sein Mandat niedergelegt hatte. Erster Nachrücker auf der Kandidatenliste der Gemeinderatswahl 2023 wäre Thomas Aurnhammer, Sohn des Bürgermeisters, gewesen. Dass Vater und Sohn gemeinsam dem Gremium angehören, wäre laut Gemeindeordnung möglich, jedoch kam Thomas Auernhammer für das Amt nicht mehr infrage, weil er inzwischen aus der kleinen Jurakommune weggezogen ist.

Jürgen Böswald ist jetzt in Rögling auch Beauftragter für Wald und Flur

Der zweite Nachrücker Jürgen Böswald hingegen erklärte sich bereit, den Posten anzunehmen. Der 49-Jährige ist Polizist von Beruf. Böswald übernahm von Wittmann auch all dessen Funktonen. So ist er jetzt unter anderem Beauftragter für Wald und Flur.