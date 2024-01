Schweinspoint

30.01.2024

Trotz Fachkräftemangel und Schließungen: Dieser 17-Jährige will Metzger werden

Wursten und Zerlegen gefällt Raphael an seiner Ausbildung am besten.

Plus Raphael Hafner aus Feldheim macht seine Ausbildung bei der Schlossmetzgerei in Schweinspoint. Was ihn an dem Beruf begeistert, den immer weniger junge Menschen lernen.

Von Lara Schmidler

Eigentlich wollte Raphael schon immer Metzger werden. Deswegen war es für ihn keine große Frage, was er nach seinem Mittelschulabschluss im Sommer 2023 machen wollte. Seit September macht er bei der Schlossmetzgerei der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint seine Ausbildung, als einer von fünf Azubis im ganzen Landkreis. Was begeistert Raphael an der Arbeit als Metzger – und was bedeutet die Entwicklung für die Metzger im Kreis Donau-Ries?

Der 17-Jährige wuchs als jüngstes von drei Kindern auf einem Biobauernhof im Rainer Ortsteil Feldheim auf. "Ich war schon früher beim Schlachten immer dabei und habe auch gerne gekocht", erzählt er. Das Kochen sei auch das Einzige gewesen, was seinem Wunsch, Metzger zu werden, je ernsthaft Konkurrenz gemacht habe, zumindest zeitweise. "Dann ist es aber doch in Richtung Metzger gegangen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

