Airbus siegt im Derby

6:2-Erfolg über den SC Bäumenheim

Mit 6:2 hat die Airbus Helicopters SG Donauwörth gegen den SC Bäumenheim gewonnen. Damit ist die SG der erste Tabellenführer der noch jungen Kreisligasaison. In einem phasenweise engen Mannschaftskampf siegten die Donauwörther auch in dieser Höhe verdient, da sie ihre Chancen effizienter nutzten. So etwa Axel Gabe (SG), der den entscheidenden Brettpunkt für sein Team holte. Gabe und Wilhelm Mücke (SC Bäumenheim) kämpften von Anfang an mit offenem Visier. Während Gabe seine Bauern am Königsflügel in Bewegung setzte, griff Mücke im Zentrum an. Jedoch gelang es Gabe den gegnerischen Vorstoß abzuwehren, selbst eine offene Linie im Zentrum zu besetzen und so seinen eigenen Vorstoß zu verstärken, dem Mücke nichts mehr entgegensetzen konnte. Mit Gabes Punktgewinn war auch der Donauwörther Sieg in trockenen Tüchern, die nun uneinholbar mit 4,5:1,5 führten.

Zunächst deutete wenig auf ein derart klares Ergebnis hin. Es entwickelten sich zu Beginn einige intensive Duelle, bei denen zunächst die Bäumenheimer kleine Vorteile hatten. Im Lauf des Mannschaftskampfes fanden die SGler allerdings immer besser in die Partien, und so gelang es Alexander Fedyk (SG), in einem dramatischen Spiel Anto Crnov (SC) zu bezwingen. Währenddessen konnten Armin Heidinger, Christian Spatz und Stefan Schröder (alle SG) ihre Stellungen konsolidieren und sich mit Hubert Renelt, Jürgen Wiedemann und Stephan Söllner (alle SC) jeweils auf ein Remis einigen. Mittlerweile hatte Michael Hager (SG) am Spitzenbrett gegen Gerd Kammerhofer (SC) gewonnen.

Anschließend entschied Gabe den Mannschaftskampf. Doch diese Ehre hätte ebenfalls Christian Jank (SG) zuteilwerden können, der nach einem Figurengewinn Harald Strobl (SC) im Endspiel bezwang. Für den Schlusspunkt sorgten schließlich Hans Baur (SG) und Miloslav Macho (SC), die sich nach fast sechs Stunden auf ein Unentschieden einigten. (reid)

