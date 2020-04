vor 18 Min.

Angels planen für die neue Saison

So werden in Corona-Zeiten Verträge unterzeichnet, oben die sportliche Leitung mit Kurt Wittmann (links) und Martin Fürleger, unten die beiden Kapitäne Laura Geiselsöder (links) und Magaly Meynadier.

Laura Geiselsöder und Magaly Maynadier verlängern ihre Verträge

Die Zeit scheint irgendwie still zu stehen. Nicht so bei den Xcyde Angels, dem Basketball-Bundesligisten aus Nördlingen. Da wird im Hintergrund fleißig an der Zukunft „gebaschtelt“, wie man dort sagt.

Auch wenn viele Dinge im Moment unwägbar sind, es wird irgendwann irgendwie weitergehen und „dann wollen wir gerüstet sein“, sagt Martin Fürleger, Vorstandsmitglied der BG Donau-Ries, verantwortlich für PR und Mitarbeiter bei der sportlichen Leitung.

Nachdem die Angels als erstes ihren Coach Ajtony Imreh noch vor Beginn der Corona-Krise mit einem Zwei-Jahres-Vertrag plus Option ausstatteten, wurden mit Laura Geiselsöder und Magaly Meynadier zwei weitere Eckpfeiler der vergangenen Saison weiter verpflichtet. Die beiden Kapitäne waren nicht nur auf dem Parkett wichtige Stützen der Erfolgssaison, sondern sorgten auch außerhalb des Spielfelds dafür, dass es im Team stimmte. Die viel beschworene exzellente Teamchemie bei den Angels geht zu großen Teilen auch auf die Führungsqualitäten von Laura und Maggy zurück.

Nachdem in diesen schwierigen Zeiten auch die Kommunikation zwischen Verein und Spielern neue Wege finden muss, wurde die Doppel-Unterzeichnung der beiden Captains per Video-Liveschaltung durchgeführt: Die 25-jährige Burgoberbacherin, zugeschaltet aus Mittelfranken, und die luxemburgische Nationalspielerin aus ihrer Heimatstadt im Nachbarstaat.

Die sportliche Leitung um Kurt Wittmann und Martin Fürleger freuen sich über die frühe Zusage der beiden Publikumslieblinge so kurz nach dem abrupten Ende der Saison. Nach dem Abgang ihrer kleinen Schwester Luisa nach Frankreich, bleibt der Nördlinger Fangemeinde immerhin eine Geiselsöder erhalten. Um die beiden Kapitäne herum soll in den nächsten Wochen ein neues Team aufgebaut werden, mit dem man dann zuversichtlich in die neue Saison starten kann – wann immer sie auch beginnt. (witt)

