20:28 Uhr

Der TSV Rain trifft in der Relegation auf den SV Heimstetten

Der Gegner des TSV Rain für die Relegation zur Regionalliga Bayern steht fest: Am Donnerstag und Sonntag geht es gegen den SV Heimstetten.

Für den TSV Rain geht es am morgigen Donnerstag in die Saisonverlängerung. Dann steht das Relegations-Hinspiel im heimischen Georg-Weber-Stadion auf dem Programm (Anpfiff: 14 Uhr). Der Gegner steht erst seit Dienstagabend fest. Denn es kam auf das Abschneiden des FC Ingolstadt in der Relegation zur 2. Bundesliga an. Da der FCI gegen den SV Wehen Wiesbaden in der Relegation wegen weniger Auswärtstoren den Kürzeren zog (2:1; 2:3) und in die 3. Bundesliga absteigt, ist nun die zweite Mannschaft der Schanzer zum Zwangsabstieg aus der Regionalliga verurteilt (DZ berichtete).

Damit ist der Relegationsgegner des TSV Rain der SV Heimstetten, der um den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern kämpft. Rains Cheftrainer Daniel Schneider (Bild) hat demnach nur einen Tag Zeit, um sein Team konkret auf die Heimstettener einzustimmen. Das Rückspiel findet dann am kommenden Sonntag in Heimstetten statt. Beginn ist um 16 Uhr. (dz)

