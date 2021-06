Donauwörth

10:13 Uhr

Der Donauwörther Max Neuhaus kämpft um die Bundesliga

Der Donauwörther Max Neuhaus ist mit seinem Verein, den Eulen Ludwigshafen, nun das zweite Jahr in Folge in der Bundesliga.

Plus Max Neuhaus spielt mit Ludwigshafen um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga. Er verrät, warum die Stimmung dennoch gut ist und wieso er am Rhein bleibt.

Von Fabian Kapfer

Von ihnen würde keiner etwas Unmögliches erwarten, antwortet Handballer Max Neuhaus auf die Frage, wie er und seine Mitspieler mit dem Druck im Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga umgehen. Mit den Eulen Ludwigshafen kämpft der 21-Jährige aus Donauwörth derzeit um den Klassenerhalt. Für den Verein und seine Spieler ist das keine neue Situation. Bereits in den vergangenen Jahren steckten die Eulen im Abstiegskampf.

