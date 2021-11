Nichts zu holen für SVW-Damen

Auch Oberndorf erzielt keinen Treffer am Wochenende und verliert auswärts

Die Fußball-Damen des SV Wörnitzstein waren bei Anhausen über weite Strecken unterlegen, hatten aber auch Chancen.

Der starke Landesliga-Absteiger war gegen ein ersatzgeschwächtes Wörnitzsteiner Team zu stark und gewann hochverdient. Bereits nach sechs Minuten traf Sabine Custodis aus 20 Metern genau in den Winkel zum 1:0. Fünf Minuten später die Ausgleichschance: Hannah Gunzner setzte sich gegen ihre Gegenspielerin durch, doch Torhüterin Anna Saule parierte glänzend. Beim zweiten Treffer wurde es der Heimelf zu einfach gemacht. Lotta Edelmann konnte nach einem Eckball aus kurzer Distanz unbedrängt einköpfen. Erneut Edelmann erhöhte nach einem schönen Spielzug auf 3:0. Kurz darauf Pech für die Gäste, dass Julia Bruckmeier aus 16 Metern nur den Pfosten traf (27.). Danach dominierte Anhausen weiter die Begegnung, kam jedoch zunächst zu keinen nennenswerten Chancen mehr.

Auch nach dem Seitenwechsel war die Heimelf weiter am Drücker, konnte sich jedoch vorerst kaum Möglichkeiten herausspielen. So brauchte es erneut eine Standardsituation für den nächsten Treffer. Edelmann köpfte nach einem Freistoß mit ihrem dritten Tor zum 4:0 ein (56.). Den 5:0-Endstand besorgte Yasmin Sparig nach einem Abwehrfehler (63.). Auch in der Schlussphase spielte Anhausen weiter nach vorne, doch es gelang kein weiterer Treffer mehr. (svw)

Wörnitzstein Wolfinger, M. Wenninger, Rupprecht, Böld, J. Wenninger, Gunzner (66. Heiß), Moll, Melan (78. Maiershofer), Bruckmeier, Müller (73. Klinger), Hörmann

Tore 1:0 Sabine Custodis (6.), 2:0, 3:0, 4:0 Lotta Edelmann (15., 23., 56.), 5:0 Yasmin Sparig (63.)

Gegen den Tabellendritten unterlag Oberndorf klar mit 3:0. Die Tore erzielte zwei Mal Sophie Kraut zum 1:0 und 3:0, Emily Uhl traf für die Rieserinnen zwischenzeitlich zum 2:0. Oberndorf steht als Aufsteiger dennoch auf einem respektablen sechsten Platz nach sechs Spielen.

Der SVW II war zur Partie im Augsburger Land nicht angetreten. (dz)